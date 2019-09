Katy Perry: nel video ufficiale di “Small Talk” c’è anche il suo cagnolino Nuggets

Adoriamo <3

Katy Perry ha pubblicato il video ufficiale del nuovo singolo "Small Talk".

Nella clip - diretta da Tanu Muino - c'è anche il suo dolcissimo cagnolino Nuggets, che "recita" insieme ad altri adorabili amici a quattro zampe. Dai un'occhiata qui sotto!

Preceduto da "Never Really Over", "Small Talk" è il secondo singolo che anticipa la nuova era musicale di Katy Perry. In questo brano la pop star canta quanto può essere imbarazzante incontrare un ex fidanzato.

Un'esperienza universale che prima o poi tutti provano: "È strano che mi hai visto nuda, abbiamo avuto conversazioni sul per sempre e adesso parliamo del meteo" recita il testo. E ancora: "Ho avuto ogni centimetro della tua pelle, non c'è un posto dove le tue mani non siano state. Non è divertente, adesso non resta nient'altro che due chiacchiere".

A proposito di ritorni di fiamma con gli ex, sembra andare a gonfie vela la ritrovata storia d'amore tra Katy e Orlando Bloom: i due non vedono l'ora di sposarsi! Cliccando qui puoi vedere il primo bacio sul red carpert che si sono scambiati alla prima della nuova serie "Carnival Row", che si è tenuta a Hollywood.

ph: getty images