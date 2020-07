Katy Perry ha spiegato il significato del suo nuovo singolo “Smile”

Title track del suo prossimo album

Oggi, venerdì 10 luglio, Katy Perry ha pubblicato il singolo inedito che prende il nome dal suo nuovo album "Smile", in uscita il 14 agosto.

Il brano vuole essere un inno alla vita e alla speranza, come ha spiegato la stessa Katy:

"Ho scritto questa canzone quando stavo attraversando uno dei periodi più bui della mia vita - racconta la pop star - Ascoltarla mi fa bene perché mi ricorda che ce l'ho fatta. L'intero album è il mio viaggio verso la luce, con storie di resilienza, speranza e amore".

Katy ha svelato la copertina del suo quinto disco in studio pochi giorni fa. Ora non ci resta che conoscere la tracklist del progetto! Quello che finora è certo è che sarà presente anche una canzone intitolata "What Makes A Woman", dedicata alla prima figlia di Katy, la cui nascita è prevista proprio questa estate.

ph: ufficio stampa