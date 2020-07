I fan di Katy Perry mandano in tendenza “Smile Is Coming”: sarà il titolo del nuovo album?

Sarà un'estate carica di novità!

Se ti è capitato di aprire Twitter qualche giorno fa ti sarai accorto che in tendenza c'era anche un criptico "Smile Is Coming". Si trattava di un riferimento al nuovo album di Katy Perry, in uscita il 14 agosto.

I fan hanno iniziato a twittare a riguardo dopo che la cantante ha scritto questo:

E se "Smile" fosse il titolo scelto da Katy per il suo quinto album in studio? Quel che è certo fino ad ora è che nel disco sarà presente anche una canzone intitolata "What Makes A Woman", dedicata alla prima figlia di Katy, la cui nascita è prevista proprio questa estate.

La pop star aveva rivelato pubblicamente di essere incinta del fidanzato Orlando Bloom attraverso il video "Never Worn White" all'inizio dello scorso marzo.

