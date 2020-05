No, nel nuovo album di Katy Perry non ci sarà alcun featuring con Taylor Swift

Katy è stata mooolto chiara

Se anche tu hai creduto ai rumors che davano quasi per certa una collaborazione tra Katy Perry e Taylor Swift sappi che purtroppo non sarà così, almeno per il momento. A dirlo chiaro e tondo è stata Katy in persona nel corso di un'intervista in streaming con Hits Radio, emittente radiofonica britannica.

Quando le è stato chiesto se Tay Tay avesse preso parte a KP5, la cantante ha risposto senza giri di parole:

"No, non è così, ma i fan sono decisamente entusiasti che qualcosa del genere accada in futuro e io resto sempre aperta a riguardo".

.@KatyPerry shuts down rumors that @TaylorSwift13 will appear on #KP5:



“It’s not correct, but fans are definitely excited for something like that to happen in the future and I’m always open.” pic.twitter.com/qES3kaHxqu — Pop Crave (@PopCrave) May 15, 2020

Le voci su una probabile collaborazione tra le due artiste avevano iniziato a circolare in occasione dell'uscita di "Daisies", nuovo singolo di Katy Perry. I fan avevano raccolto degli indizi che lasciavano ben sperare, puoi vederli tu stesso cliccando qui.

"Daisies" è un anticipo del nuovo disco di Katy in uscita il 14 agosto. I prossimi mesi per lei saranno belli carichi di novità: in estate darà alla luce anche la sua prima bambina <3.

ph: ufficio stampa + getty images