Katy Perry rassicura i fan: “Non smetterò mai di fare musica”

"Non lascerò mai la musica per diventare mamma"

Domenica 19 aprile, nel corso di una diretta Facebook, Katy Perry ha accennato quelli che saranno i suoi progetti futuri. Una cosa è certa: continuerà a fare musica e non si prenderà una pausa dopo la nascita della sua primogenita, prevista in estate.

La cantante ci ha tenuto a rassicurare i fan dicendo: "Non lascerò mai la musica per diventare mamma". Katy ha poi continuato affermando che una cosa non esclude l'altra e che ci sono tantissimi modi per far conciliare l'essere madre con il continuare a essere una super star di fama mondiale.

.@KatyPerry reassures fans she won’t be quitting music after she becomes a mom: “I’m never quitting that” pic.twitter.com/EmLd1wwQEy — Pop Crave (@PopCrave) April 20, 2020

La 35enne aveva annunciato di essere incinta mostrando il pancione nel video "Never Worn White". Il papà è il suo fidanzato e promesso sposo Orlando Bloom, al quale è dedicata la canzone. Poco dopo Katy ha svelato che darà alla luce una bambina, postando la dolcissima foto che vedi qui di seguito.

Visualizza questo post su Instagram 💕 it’s a girl 💕 Un post condiviso da KATY PERRY (@katyperry) in data: 3 Apr 2020 alle ore 8:32 PDT

Per Katy Perry è la prima figlia, mentre Orlando Bloom è già papà di Flynn, 9 anni, avuto con la ex Miranda Kerr.

Oltre alla nascita della piccola, in programma ci sono anche delle nozze: dopo essere tornati insieme a inizio 2018 - un primo tentativo era naufragato nel 2017 - Orlando Bloom aveva fatto la proposta di matrimonio a Katy Perry a San Valentino dello scorso anno.

ph: getty images