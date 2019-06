Katy Perry: il finale del videoclip di “Never Really Over” ti farà sciogliere il cuore

Aww

Tra le numerose uscite di questo New Music Friday c'è anche "Never Really Over", nuovo singolo di Katy Perry. Oltre all'inedito, la cantante ha rilasciato anche il video ufficiale. I fan hanno le idee molto chiare dopo averlo visto e ascoltato, leggi qua!

Più o meno la mia reazione al ritornello di #NeverReallyOver la raffigurerei in questa gif pic.twitter.com/iPmImkVqFI — IG: @cataldogarofalo||#TeamYvie #TeamBrookeLynn (@cataldodarker) 31 maggio 2019

A sto giro cara Katy Perry hai fatto centro. #neverreallyover — graceoutofthewoods (@GretaSmara) 31 maggio 2019

È uscito un nuovo singolo di Katy Perry che è un mix di Prism e Teenage Dream vibes e la tredicenne che è in me è super contenta #NeverReallyOver — Eleonora (@iloveukaaty) 31 maggio 2019

"Never Really Over" è piaciuta proprio a tutti, anche a Taylor Swift, che l'ha aggiunta in tempo zero alla sua playlist di canzoni preferite, dimostrando (ancora una volta) che la faida con Katy è davvero finita.

MA LA COLLAB A QUANDO?#NeverReallyOver pic.twitter.com/OcmGvbbhs6 — giada loves taylor 💌 (@intaysarms) 31 maggio 2019

Tornando al videoclip del singolo, protagonista è la pop star che tenta di riprendersi dopo la fine di una storia d'amore, tra meditazione e agopuntura, amore di cui porta ancora i segni sulla mano, dove ha un tatuaggio di un cuore spezzato a metà. Questo simbolo, tra l'altro, è stato tatuato realmente da Katy e da alcuni fan.

Il finale del video di "Never Really Over" riguarda proprio questo tattoo e ti farà sciogliere il cuore, è davvero il caso di dirlo!

ph: particolare della cover del singolo "Never Really Over"