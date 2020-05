Katy Perry e Taylor Swift: perché i fan sono convinti che abbiamo collaborato nel nuovo singolo “Daisies”

Katy Perry pubblicherà il singolo inedito intitolato "Daisies" venerdì 15 maggio. La canzone sarà un anticipo del nuovo album, come confermato dalla stessa cantante nel post qui sotto.

🌼 The first single from #KP5 is called #DAISIES and she’s coming MAY 15, 2020 🌼

THE MUSIC MUST GO ONhttps://t.co/lI71mjIm0J pic.twitter.com/cqwZnysWPu

— KATY PERRY (@katyperry) May 7, 2020