Katy Perry, Cardi B e Ariana Grande ci hanno appena dato prova che la “sorellanza” nel mondo della musica esiste eccome

<3 <3 <3

In questo New Music Friday sono state tantissime le uscite discografiche, soprattutto di grandi donne della musica.

Tra le cantanti che hanno scelto venerdì 31 maggio come giorno di pubblicazione di nuova musica c'è anche Katy Perry, che ha rilasciato il singolo inedito "Never Really Over". In occasione dell'uscita, la pop star ha scritto anche un bellissimo tweet di supporto taggando tutte le colleghe che hanno scelto queste giornate per rilasciare i loro nuovi progetti, ovvero Miley Cyrus, Cardi B, Camila Cabello, Rosalia, Tove Lo, Charli XCX e Bebe Rexha .

Cardi B ha avuto lo stesso pensiero e ha scritto un appreciation post indirizzato a Katy e Miley.

I dead wanna cry :’) of happiness tho of course.I can’t thank ya enough for the love and support:’) .Other artist drop songs tonight Miley and https://t.co/VOHSmw3bs3 love to the pop girls ! — iamcardib (@iamcardib) 31 maggio 2019

Anche se Ariana Grande non ha pubblicato nulla di nuovo (per il momento), non si è certo scordata di dimostrare tutto il suo affetto e ammirazione per Miley Cyrus, postando una dolcissima Instagram Stories.

È sempre bello quando le cantanti più famose si sostengono a vicenda! A proposito, cliccando qui trovi altri casi di "sorellanza" tra star del mondo della musica.

ph: getty images