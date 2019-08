Katy Perry annuncia il nuovo singolo “Small Talk” e condivide la lyrics su Instagram

La canzone sembra essere stata scritta da Charlie Puth

Grandi notizie per i Katycats di tutto il mondo, Katy Perry sembra avere un nuovo singolo in arrivo! La cantautrice ha stuzzicato i fan condividendo su Instagram tre post, dei block notes dove sono annotate a penna quelle che sembrano essere parti della lyrics della sua prossima canzone. Il titolo del singolo dovrebbe essere "Small Talk", come ha scritto nella didascalia di ognuna delle foto.

Eccoli qui con la loro traduzione, direttamente dalla "scrivania di Katy Perry" :

Visualizza questo post su Instagram #SmallTalk Un post condiviso da KATY PERRY (@katyperry) in data: 6 Ago 2019 alle ore 2:00 PDT

"Non è strano / Che mi hai visto nuda / Abbiamo avuto conversazioni sullo stare insieme per sempre / Ora, parliamo del meteo, va bene". Dice la prima strofa condivisa dalla splendida pop star.

Visualizza questo post su Instagram #SmallTalk Un post condiviso da KATY PERRY (@katyperry) in data: 6 Ago 2019 alle ore 6:00 PDT

"Non è selvaggio / Che conosco tutte le tue debolezze / E tutti alla festa pensano / che tu sia la cosa migliore dopo il pane in cassetta", racconta la seconda strofa .

Visualizza questo post su Instagram #SmallTalk Un post condiviso da KATY PERRY (@katyperry) in data: 6 Ago 2019 alle ore 7:00 PDT

"Non posso davvero credere che / Siamo passati da estranei ad amanti / fino a essere estranei per la vita", queste le parole della terza strofa.

Il testo senza dubbio racconta la fine di un amore e sembra che la melodia della canzone sia stata scritta da Charlie Puth. Il cantante musicista ha apparentemente confermato la notizia in un live di Instagram.

Quando un fan gli chiede: "Che cosa intendi con Small Talk?", Charlie risponde. "Cosa! Come fai a saperlo? Accidenti, al giorno d'oggi c'è qualcosa di segreto?". Qui sotto puoi vedere il video:

Katy non ha però ancora confermato la collaborazione con Charlie.

L'ultimo singolo della pop star è "Never Really Over", uscito lo scorso maggio. Per rivedere il video non devi far altro che cliccare play qui sotto.