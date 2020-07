Katy Perry: abiti da clown, trucco esagerato e pancione nel videoclip di “Smile”

La title track del nuovo album, in arrivo il 14 agosto

Hai paura dei clown? Allora la cura per la tua fobia potrebbe essere il videoclip di "Smile" di Katy Perry, o meglio il performance video della traccia che dà il titolo al suo nuovo album, in arrivo il prossimo il 14 agosto. La cantante e futura mamma in versione mini balla e canta tra oggetti maxi, mentre ritrova il sorriso dopo un periodo di dolore (questo il significato della canzone). Gli abiti, il trucco esagerato e perfino la manicure, confermano che ha davvero preso sul serio il tema del clown, come aveva preannunciato la copertina dell'album.

Oltre alla title track, "Smile", contiene anche il singolo principale "Daisies". Le tracce seguono l’uscita della ballad "Never Worn White", la canzone con cui ha annunciato al mondo di aspettare la prima figlia con Orlando Bloom. Sarà presente anche una canzone intitolata "What Makes A Woman", dedicata proprio alla prima figlia, la cui nascita è prevista questa estate.

ph. ufficio stampa