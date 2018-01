Justin Timberlake: nel video di “Supplies” c’è di tutto, compreso un bacio appassionato con Eiza González

Dopo solo due settimane dall'uscita di "Filthy", Justin Timberlake ha pubblicato il video musicale del nuovo singolo "Supplies", estratto dall'album “Man Of The Woods”, in arrivo il 2 febbraio.

Nella clip diretta da Dave Meyers - già regista di "Havana" di Camila Cabello - c'è davvero di tutto. Si apre con Justin seduto di fronte a un muro di televisori, sui quali compaiono immagini di cronaca.

Poco dopo c'è un cambio di scena e si vede la pop star camminare per una città futuristica attraversata da dei coccodrilli bianchi.

A un certo punto fanno la loro comparsa i co-protagonisti del video di "Supplies", ovvero Pharrell Williams e l'attrice Eiza González.

Con quest'ultima Justin Timberlake si scambia anche baci molto, molto appassionati: una scena d'amore a tutti gli effetti. Dai un'occhiata al video qui sotto!

Si sa, è solo lavoro e tra star ci si abitua presto a queste cose, ma il pensiero corre subito a Jessica Biel, attrice e splendida moglie di Justin.

Justin Timberlake si esibirà all'Halftime Show dell'edizione 2018 del Superbowl, che andrà in scena domenica 4 febbraio. Chissà se canterà dal vivo anche "Supplies"?

