Justin Bieber ha pubblicato un nuovo video di “Yummy” con protagonisti i suoi fan

Justin Bieber ha sempre un pensiero carino per i suoi Belieber e quello che ha fatto recentemente è l'ennesima riprova. Il cantante ha condiviso sul suo canale YouTube un nuovo video dell'ultimo singolo "Yummy" che ha come protagonisti i fan. Si tratta di un'insieme di clip amatoriali realizzate dal fandom mentre canta in lip sync la canzone.

"Love u guys", scrive Justin a commento del video. Come non fare altrimenti con un pubblico così!

"Yummy" è il primo assaggio del nuovo album di Justin Bieber in arrivo quest'anno. Sempre nel 2020 la pop star tornerà in tour: fino ad ora sono state annunciate le date americane, noi teniamo le dita incrociate per l'arrivo di quelle europee!

In questi giorni Justin ha rivelato ai suoi fan di stare combattendo contro il morbo di Lyme e contro la mononucleosi cronica. Il 25enne ha assicurato che la diagnosi verrà "ulteriormente spiegata" nella docu-serie in uscita su YouTube "Justin Bieber: Seasons". Puoi vedere il trailer del documentario qui.

ph: ufficio stampa