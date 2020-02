Justin Bieber: quello che ha fatto nei video di “Intentions” insieme a Quavo ti farà commuovere

<3

Justin Bieber ha pubblicato il singolo inedito "Intentions", realizzato insieme a Quavo e presente nel nuovo album "Changes", in arrivo il 14 febbraio.

Visualizza questo post su Instagram @quavohuncho 10 minutes Un post condiviso da Justin Bieber (@justinbieber) in data: 6 Feb 2020 alle ore 8:40 PST

La canzone è accompagnata da un video ufficiale che ti colpirà dritto al cuore. Nella clip - diretta da Michael D. Ratner - si vedono diverse donne raccontare le difficoltà quotidiane che devono affrontare per andare avanti. Justin ha voluto far conoscere queste storie al mondo intero, sostenendo lui stesso e invitando chi può a fare una donazione ad Alexandria House, organizzazione che si occupa di aiutare le famiglie in difficoltà.

Tra le storie che potrai conoscere guardando il video di "Intentions" c'è quella di Bahari, ragazza che per raggiungere la scuola ogni giorno affronta molte ore di autobus. Justin, per aiutarla, le regala un'automobile per velocizzare il tragitto giornaliero. <3

"Intentions" è uno dei numerosi featuring presenti in "Changes": clicca qui per leggere la tracklist!

