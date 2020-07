Nuovo album in arrivo per Justin Bieber? Questo tweet di Scooter Braun fa pensare di sì

ATTENZIONE

Come tutti i tour mondiali inizialmente in programma nel 2020, anche quello di Justin Bieber è stato posticipato al prossimo anno a causa dell'emergenza coronavirus.

La leg di concerti in Nord America si terrà tra giugno e agosto 2021 secondo questo calendario:

In concomitanza dell'annuncio del posticipo della tournée, il manager di Justin Scooter Braun ha scritto un tweet che lascia pensare all'arrivo di musica inedita. La frase "Nuovo tour... forse anche un nuovo album?" a molti fan è sembrata più che un semplice indizio!

New tour.. maybe a new album @justinbieber ?? 🧐🙂 — Scooter Braun (@scooterbraun) July 23, 2020

L'ultimo album in studio di Justin Bieber è "Changes" ed è stato pubblicato a inizio 2020, più precisamente il giorno di San Valentino.

In queste settimane l'artista canadese è stato visto in studio di registrazione insieme a Travis Scott, Big Sean e Hit Boy. Clicca qui per saperne di più!

ph: getty images