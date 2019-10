Justin Bieber è tornato ad aggiornare i fan sul nuovo album: ecco quando uscirà

Manca poco!

Nel corso di un recente Instagram Live ripreso dalla moglie Hailey Baldwin nella cucina di casa, Justin Bieber ha raccontato qualcosa di più sui suoi prossimi progetti musicali. Tieniti forte, perché dovrebbe rilasciare un singolo e (soprattutto) il tanto atteso nuovo album prima del 2020. Questo vuol dire che entro la fine di quest'anno sarà tuo, ascoltare per credere!

L'ultimo album in studio di Justin risale al 2015, anno di pubblicazione di "Purpose", al quale seguì un tour mondiale che toccò anche l'Italia, più precisamente Milano. Per quanto riguarda i singoli, il più recente è "10.000 Hours", collaborazione del cantante canadese con il duo statunitense Dan + Shay uscito pochi giorni fa.

Nel corso della diretta Instagram nella quale ha rivelato i suoi progetti discografici futuri, Justin ha ricreato il divertente video che la mamma di Taylor Swift ha passato a Jimmy Fallon in cui si vede la star, ancora sotto l'effetto dell'anestesia dopo un'operazione agli occhi, piangere per una banana (vai qui per vedere il video originale). Una parodia che ha fatto arrabbiare i fan della cantante, cliccando qui puoi scoprire il perché.

ph: getty images