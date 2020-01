Justin Bieber: il nuovo album “Changes” uscirà a San Valentino

Manca poco!

Justin Bieber ha svelato titolo e data di uscita del suo nuovo progetto discografico. "Changes" - il suo quinto album in studio - sarà tuo il 14 febbraio, il giorno di San Valentino.

In attesa di conoscere la tracklist, qui sotto puoi dare un'occhiata alla copertina.

Il cantante ha rilasciato anche un nuovo brano intitolato "Get Me", realizzato insieme alla cantante californiana Kehlani.

Primo anticipo di "Changes" è stato il singolo "Yummi",accompagnato da un video in cui si vede Justin con un colore di capelli decisamente inedito.

La pop star ha presentato il suo nuovo album durante una serata privata a Los Angeles. Ricordando le difficoltà incontrate in questi ultimi due anni, riporta Variety, Justin si è commosso durante il suo discorso: "Non pensavo nemmeno di poter vivere, figuriamoci stare bene" avrebbe detto alle circa duecento persone presenti.

"Changes" sarà presentato dal vivo nel corso di un tour che toccherà il Nord America da maggio a settembre 2020. Al momento non sono ancora state annunciate date in Europa e nel resto del mondo. Finger crossed per l'Italia!

