Justin Bieber: a quanto pare il nuovo disco uscirà nel 2020

Inizialmente sarebbe dovuto uscire entro il 2019

Justin Bieber ha condiviso un nuovo aggiornamento sulle sue prossime release. Sui profili social del cantante è apparso un post in cui campeggia "2020", lasciando intuire che il prossimo anno sarà quello del suo tanto atteso comeback.

Non è la prima volta che il 25enne stuzzica i fan con dichiarazioni sul nuovo album. A ottobre aveva pubblicato un post - poi rimosso - in cui diceva che il disco sarebbe uscito entro Natale 2019 a una condizione: il contenuto in questione avrebbe dovuto raggiungere i 20 milioni di like.

Sempre a ottobre scorso, durante un Instagram Live ripreso dalla moglie Hailey Baldwin nella cucina di casa, Justin aveva rivelato che avrebbe pubblicato l'album prima della fine del 2019.

L'ultimo album in studio di Justin risale al 2015, anno di pubblicazione di "Purpose", al quale seguì un tour mondiale che toccò anche l'Italia, più precisamente Milano. Per quanto riguarda i singoli, il più recente è "10.000 Hours", collaborazione del cantante canadese con il duo statunitense Dan + Shay uscito due mesi fa.

