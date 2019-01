Justin Bieber potrebbe avere in serbo una sorpresa per i suoi 10 anni di carriera

Incredibile ma vero, nel 2019 Justin Bieber festeggia i suoi primi 10 anni di carriera.

Era il 18 maggio 2009, quando uscì il suo primo singolo "One Time", contenuto nell'EP di debutto "My World".

Justin aveva solo 15 anni!

Stando ai rumors che hanno iniziato a circolare in rete in queste ore, il cantante potrebbe avere in serbo una sorpresa per festeggiare come si deve questo importante anniversario. Tra i Beliebers si è diffusa la notizia che alle ore 11.11 di domani venerdì 11 gennaio possa essere rilasciata qualche novità.

It looks like @JustinBieber has a surprise for us on the 11th of January at 11:11am that's possibly NEW MUSIC? #JB5 😱🔥



Who's excited for the surprise? pic.twitter.com/2ESAkKvokP