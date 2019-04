Justin Bieber: in arrivo venerdì una nuova canzone con Lil Dicky

Ora è ufficiale

La notizia che i Beliebers di tutto il mondo stavano aspettando è arrivata. Justin Bieber ha confermato l'uscita di una nuova canzone realizzata insieme al rapper e comico statunitense Lil Dicky. Al momento non si conosce ancora il titolo, ma quel che è certo è che potrai ascoltarla da venerdì 19 aprile.

Justin ha retwittato il video annuncio fatto da Lil Dicky riguardo il singolo. Eccolo qui sotto!

"Ciao! Credo sia giunto il momento di parlare con voi del video e della nuova canzone che usciranno questa settimana perché sono davvero entusiasta, non lo sono mai stato così tanto in vita mia", con queste parole Lil Dicky inizia il suo messaggio ai fan, per poi continuare con "ci sono tantissime cose che vorrei dirvi, ma credo inizierò con due semplici parole: Justin Bieber".

Ok, non si tratta del primo singolo di Justin estratto dal tanto atteso nuovo album, ma è già qualcosa!

La big news è giunta poche ore dopo la prima settimana dell'edizione 2019 del Coachella, a cui il cantante di "Sorry" ha partecipato insieme a una parata di star. Tra i momenti più belli per Justin c'è senza dubbio quello dell'incontro con Billie Eilish: clicca qui per rivederlo.

ph: getty images