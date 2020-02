Tra pochi giorni Justin Bieber sarà in concerto a Londra per il lancio del nuovo album “Changes”

L'11 febbraio per la precisione

Per il lancio sul mercato del nuovo (attesissimo) disco "Changes" in arrivo a San Valentino, Justin Bieber ha pensato le cose in grande. Nella settimana di pubblicazione terrà uno speciale concerto a Londra: l'11 febbraio è atteso sul palco della prestigiosa O2 Arena.

L'evento esclusivo dedicato ai fan più accaniti è stato presentato come "una serata con Justin dove si esibirà in acustico e risponderà a un Q&A".

Questo show non fa che aumentare le speranze dei Belieber riguardo un possibile annuncio di un tour europeo. Il cantante di "Sorry" tornerà on the road a maggio: fino ad ora sono state comunicate solo le date americane, noi teniamo le dita incrociate per l'arrivo di quelle nel Vecchio Continente.

"Changes" uscirà 5 anni dopo il precedente "Purpose". QUI puoi leggere la tracklist ricca di featuring svelata da Justin poco fa.

ph: getty images