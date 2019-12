È morto Juice WRLD: il rapper statunitense aveva solo 21 anni

R.I.P.

Juice WRLD - all'anagrafe Jarad Anthony Higgins - è scomparso a soli 21 anni oggi, domenica 8 dicembre. Il rapper statunitense era arrivato al Midway Airport di Chicago con un volo proveniente da Los Angeles, quando avrebbe avuto un attacco epilettico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juice WRLD 9 9 9 (@juicewrld999) in data: 26 Feb 2019 alle ore 1:50 PST

Stando a quando riportato da diversi magazine, all'arrivo dei paramedici Juice WRLD era ancora vivo: la morte è avvenuta poco dopo ed è stata ufficializzata in ospedale, l'Advocate Christ Medical Center. Al momento non sono ancora state diffuse le cause della scomparsa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juice WRLD 9 9 9 (@juicewrld999) in data: 16 Mag 2019 alle ore 6:56 PDT

Juice WRLD era nato a Chicago il 2 dicembre 1998. Il suo primo EP dal titolo "What Is Love?" risale al 2015, al quale sono seguiti i suoi due unici album in studio "Goodbye & Good Riddance" (2018) e "Death Race for Love" 2019. Uno dei suoi singoli di maggior successo è "Lucid Dreams", che gli è valso anche una nomination agli MTV Video Music Awards 2018 nella categoria Song Of Summer.

ph: getty images