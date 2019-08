I Jonas Brothers ti portano indietro nel tempo con il video di “Only Human”

Dai un'occhiata ;)

Preparati a fare un tuffo negli anni Ottanta con il video di "Only Human", ultimo singolo dei Jonas Brothers. La clip è diretta da Anthony Madler: protagonisti sono Joe, Nick e Kevin che si esibiscono in un locale affollato cantando con microfoni vintage ed esibendosi in mosse di ballo della vecchia scuola.

Mettiti comodo e clicca play qui sotto!

Potrai ascoltare dal vivo questa e altre canzoni dei fratelli Jonas il prossimo 14 febbraio, quando si esibiranno al Mediolanum Forum di Milano per l'unica data italiana dell'Happiness Begins Tour. QUI trovi tutte le informazioni utili sullo show.

A proposito di concerti, durante quello di Washington, Sophie Turner è salita sul palco per fare una sorpresa a Joe in occasione del suo 30esimo compleanno. Clicca qui per vedere il video del tenero momento.

I Jonas Brothers si aggiungono all'incredibile lineup di artisti che quest'anno si esibiranno agli MTV VMA. Prendi nota, ci saranno: Taylor Swift, Missy Elliott, Camila Cabello, Shawn Mendes, Lil Nas X, Lizzo, Rosalía, Bad Bunny, J Balvin!

Gli MTV VMA 2019 si terranno nella notte tra il 26 agosto e il 27 agosto per la prima volta in New Jersey, condotti dal simpaticissimo Sebastian Maniscalco. Don't miss it!

ph: press