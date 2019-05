I Jonas Brothers hanno svelato la tracklist del nuovo album “Happiness Begins”

In arrivo il 7 giugno

I Jonas Brothers sono pronti a pubblicare il loro nuovo album di inediti, il primo dopo ben 10 anni! Dopo aver svelato la copertina, il trio ha comunicato ai fan i titoli delle canzoni che formeranno "Happiness Begins", in uscita il 7 giugno.

Dai un'occhiata alla tracklist!

1. Sucker

2. Cool

3. Only Human

4. I Believe

5. Used To Be

6. Every Single Time

7. Don’t Throw It Away

8. Love Her

9. Happy When I’m Sad

10. Trust

11. Strangers

12. Hesitate

13. Rollercoaster

14. Comeback

Primo anticipo del disco è stato il singolo "Sucker", che in questi giorni Joe Jonas ha intonato insieme a un gruppo di fan all'ingresso dell'hotel a Parigi dove alloggiava. Il risultato è tenerissimo, vedere per credere.

I Jonas Brothers torneranno in tour negli Stai Uniti a partire da agosto. Insieme a loro, come special guest, ci saranno anche Bebe Rexha e Jordan McGraw. Clicca qui per saperne di più!

ph: getty images