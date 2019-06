I Jonas Brothers live a Milano: ecco i prezzi dei biglietti

€€€

Il prossimo San Valentino saprai come festeggiarlo. Che tu sia fidanzato o single, lo passerai insieme ai Jonas Brothers, in concerto al Mediolanum Forum di Milano.

Di seguito puoi farti un'idea di quanto dovrai spendere per passare un'indimenticabile 14 febbraio.

Parterre in piedi: 63,44 €

Tribuna Gold: 85,40 €

Tribuna A Numerata: 63, 44 €

Anello B Numerato: 56, 12 €

Anello C Numerato: 51, 24 €

Golden Cirle Right: 85,40 €

Golden Cirle Left: 85, 40 €

Tutti i prezzi includono diritti di prevendita e commissioni. Fonte Ticketmaster.it.

I biglietti per l'unico concerto italiano dei Jonas Brothers nel 2020 sono disponibili in anteprima esclusiva per gli iscritti a MyLiveNation su livenation.it a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 5 giugno 2019 (per 24 ore); mentre la vendita generale partirà alle ore 10.00 del 6 giugno su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

La data milanese di Joe, Nick e Kevin fa parte dell'Happiness Begins Tour, che prende il nome dal loro nuovo album in arrivo il 7 giugno.

ph: getty images