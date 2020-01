I Jonas Brothers a Milano: ecco chi aprirà il concerto

Il giorno di San Valentino <3

Sono stati svelati i nomi dei supporting act del tour europeo dei Jonas Brothers, che farà tappa in Italia a San Valentino.

Sono due i nomi che vedrai sul palco del Mediolanum Forum di Milano prima di Nick, Joe e Kevin: la band Picture This e Jordan McGraw.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Live Nation Italia (@livenationit) in data: 22 Gen 2020 alle ore 7:00 PST

I Picture This sono un gruppo rock irlandese nato nel 2015 e formato da Ryan Hennessy, Jimmy Rainsford, Owen Cardiff e Cliff Deane. All'attivo hanno 2 album in studio e svariati singoli, tra cui "Never Change" che puoi ascoltare qui sotto.

Mentre Jordan McGraw è un cantante statunitense di 33 anni ed è figlio del Dr. Phil, psicologo, autore televisivo e conduttore molto conosciuto negli Stati Uniti. Dopo aver fatto parte di diverse band, Jordan ha deciso di intraprendere la carriera solista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jordan McGraw (@jordanmcgraw) in data: 15 Dic 2019 alle ore 2:22 PST

I Jonas Brothers hanno appena pubblicato il video di "What A Man Gotta Do", in cui hanno partecipato anche le loro mogli, proprio come era stato per "Sucker". Dai un'occhiata qui sotto!

ph: press