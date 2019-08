Jonas Brothers: la scaletta del primo concerto dell’Happiness Begins Tour

Ecco cosa ti puoi aspettare dai loro show

I Jonas Brothers sono tornati e lo hanno fatto alla grande!

L'Happiness Begins Tour è partito da Miami in un'arena strapiena e super energica: Joe, Nick e Kevin non hanno deluso le aspettative e hanno fatto loro tutta quell'energia restituendola in uno show esplosivo.

THIS IS THE GREATEST THING THATS EVER HAPPENED TO ME!!! JOBROS FOREVER #HappinessBeginsTour pic.twitter.com/1ofGdAnQv8 — C (@CourtnyXO) August 8, 2019

Tra coriandoli, fuochi d'artificio, immagini di quando erano piccoli, cambi d'abito e le mogli Priyanka Chopra, Sophie Turner e Danielle Jonas tra il pubblico, i tre fratelli si sono esibiti sulle hit che li hanno fatti conoscere in tutto il mondo, come "S.O.S", "Burnin' Up" o "Year 3000", e sulle nuove canzoni dell'album realizzato dopo la reunion, come "Sucker" e "Cool".

Visualizza questo post su Instagram 😍 #wivesontour @daniellejonas @sophiet Un post condiviso da Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra) in data: 7 Ago 2019 alle ore 9:46 PDT

C'è stato spazio anche per alcuni brani che Joe e Nick avevano pubblicato al di fuori del gruppo, come "Cake By The Ocean" realizzata dal primo con i DNCE o "Jealous" del secondo.

E infine una sorpresa: Daddy Yankee, Sebastian Yatra e Natti Natasha sono saliti sul palco per cantare con i Jonas Brothers il featuring latino "Runaway".

Ecco la scaletta completa del primo concerto dell'Happiness Begins Tour:

1. “Rollercoaster”

2. “S.O.S”

3. “Cool”

4. “Only Human”

5. “Strangers”

6. “That’s Just the Way We Roll”

7. “Fly With Me”

8. “Used To Be”

9. “Hesitate”

10. “Can’t Have You” (Fan request)

11. “Jealous”

12. “Cake by the Ocean”

13. “Comeback”

14. “When You Look Me in the Eyes”

15. “I Believe”

16. “Mandy” / “Paranoid” / “Got Me Going Crazy” / “Play My Music”

17. “Hold On” / “World War III” / “Tonight”

18. “Runaway”

19. “Lovebug”

20. “Year 3000″

Bis:

21. “Burnin’ Up”

22. “Sucker”

I Jonas Brothers porteranno l'Happiness Begins Tour in Italia, esattamente nel giorno di San Valentino: suoneranno a Milano il 14 febbraio 2020.

Ma prima li vedremo agli MTV VMA 2019: il gruppo è candidato come Artista dell'Anno e la hit "Sucker" concorre nelle categorie Miglior Pop, Canzone dell'Anno e Video dell'Anno.

Vota a più non posso i tuoi artisti preferiti candidati agli MTV Video Music Awards 2019: ti basta collegarti a mtv.com/vma per esprimere le tue preferenze e far vincere i tuoi cantanti del cuore.

ph: getty images