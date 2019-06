I Jonas Brothers saranno in Italia a febbraio: annunciato un concerto a Milano

SCREAM!

Dopo gli Stati Uniti sarà la volta dell'Europa: i Jonas Brothers torneranno in tour nel Vecchio Continente a distanza di 10 anni dall'ultima volta!

Per fortuna il magico trio non si è dimenticato dell'Italia: Joe, Nick e Kevin saranno in concerto al Mediolanum Forum di Milano il 14 febbraio 2020. Conosci forse un modo migliore di festeggiare San Valentino?

I biglietti per la data italiana saranno disponibili in anteprima esclusiva per gli iscritti a MyLiveNation su livenation.it a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 5 giugno 2019 (per 24 ore); mentre la vendita generale partirà alle ore 10.00 del 6 giugno su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il concerto a Milano dei Jonas Brothers fa parte dell'Happiness Begins Tour, che prende il nome dal loro nuovo album in arrivo il 7 giugno.

Di seguito puoi dare un'occhiata al calendario europeo:

29 Gennaio 2020 UK: Birmingham Arena Birmingham

31 Gennaio 2020 Irlanda: Dublino 3Arena

2 Febbraio 2020 UK: Londra O2 Arena

5 Febbraio, 2020 UK: Glasgow SSE Hydro Arena

6 Febbraio 2020 UK: Manchester Manchester Arena

8 Febbraio 2020 Belgio: Anversa Lotto Arena

10 Febbraio 2020 Germania: Berlino Mercedes-Benz Arena

11Febbraio 2020 Germania: Colonia Lanxess Arena

13 Febbraio 2020 Svizzera: Zurigo Hallenstadion

14 Febbraio 2020 Italia: Milano Mediolanum Forum

16 Febbraio 2020 Spagna: Madrid WiZink Center

17 Febbraio 2020 Spagna: Barcellona Palau Sant Jordi

18 Febbraio 2020 Francia: Montpellier Sud de France Arena

20 Febbraio 2020 Olanda: Amsterdam Ziggo Dome

22 Febbraio 2020 Francia: Parigi AccorHotels Arena

ph: press