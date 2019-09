Jonas Brothers: questo video pubblicato da Joe dimostra quanto ci si diverte ai loro concerti

"Sucker" fa scatenare proprio tutti, LOL!

L'Happiness Begins Tour dei Jonas Brothers sta continuando nel migliore dei modi e questo video lo dimostra. Joe ha postato sui suoi social una clip di un addetto alla security dei loro concerti che si scatena sulle note di "Sucker".

Se la cava alla grande, come i migliori ballerini, vedere per credere!

Not all heroes wear capes. pic.twitter.com/UJ9FPcQNj6 — J O E J O N A S (@joejonas) September 9, 2019

"Sucker" è il singolo che ha segnato il ritorno sulle scene dei Jonas Brothers: è uscito il 28 febbraio 2019 come primo estratto dal loro quinto album in studio "Happiness Begins". Clicca play qui sotto per rivedere il video ufficiale con i 3 fratelli e rispettive mogli!

Nel corso dei concerti del nuovo tour mondiale dei Jonas Brothers è successo davvero di tutto, come quando Sophie Turner è salita a sorpresa sul palco con una torta di compleanno per il marito Joe.

I Jonas Brothers porteranno l'Happiness Begins Tour in Italia, esattamente nel giorno di San Valentino: suoneranno a Milano il 14 febbraio 2020. Non vediamo l'ora!

ph: getty images