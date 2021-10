Jojo in concerto a Milano a maggio: i prezzi dei biglietti

;)

Nuovo appuntamento live in Italia per Jojo! La cantante e attrice statunitense si esibirà alla Santeria Toscana 31 di Milano il prossimo 23 maggio.

I biglietti per il concerto saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di mercoledì 27 ottobre fino alle ore 22.00 di giovedì 28 ottobre. La vendita generale, invece, sarà attiva a partire da venerdì 29 ottobre alle ore 10.00 su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

Di seguito puoi dare un'occhiata ai prezzi!

Posto Unico - € 25,00 + diritto di prevendita

VIP Pack JOJO VIP Storytellers:

€ 152,35

Dà diritto a: un biglietto; ingresso anticipato alla venue; possibilità di partecipare ad un intimo storytelling presentato da JoJo; maglia a maniche lunghe ideata solo per i possessori del pacchetto VIP; diario e penna personalizzati "Trying not to think of it"; un esclusivo articolo del merchandise per gli acquirenti del pacchetto VIP; laminato ufficiale; accesso limitato.

Originaria del Massachusetts, Jojo si è fatta conoscere in tutto il mondo - Italia compresa - a soli 13 anni con il singolo "Leave (get out)". Il brano è contenuto nel suo primo e omonimo album pubblicato nel 2004 e certificato disco di platino, con oltre quattro milioni di copie vendute a livello globale.

ph: ufficio stampa