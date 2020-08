JoJo e Demi Lovato insieme nel remix di “Lonely Hearts”

<3

JoJo e Demi Lovato hanno unito le forze e il talento nel remix di "Lonely Hearts", in uscita venerdì 28 agosto.

Visualizza questo post su Instagram Lonely Hearts (Remix) @iamjojo 🤍🖤💗Out August 28th!! Un post condiviso da Demi Lovato (@ddlovato) in data: 5 Ago 2020 alle ore 12:38 PDT

La canzone farà parte della deluxe version di "Good To Know", ultimo album della cantante di "Leave (Get Out)". Jojo avrebbe dovuto esibirsi in Italia il prossimo settembre, ma vista l'emergenza coronavirus, la data è stata spostata al 20 settembre 2021, sempre alla Santeria Toscana 31 a Milano. Gli organizzatori del concerto fanno sapere che i biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per il nuovo appuntamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JoJo 🍀 (@iamjojo) in data: 11 Mag 2020 alle ore 12:37 PDT

ph: getty images