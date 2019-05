Joe Jonas si è fermato a cantare “Love Bug” e “Sucker” con i fan fuori dall’hotel

I Jonas Brothers sono impegnatissimi nel tour promozionale dei loro nuovi singoli "Sucker" e "Cool", primi anticipi dell'album "Happiness Begins" - il primo dopo 10 anni - in uscita a giugno.

In questo momento il trio si trova a Parigi, dove Joe Jonas ha regalato un tenero fuori programma, intonando alcune canzoni insieme ai fan che lo attendavano all'ingresso dell'hotel. I brani in questione sono lo storico "Love Bug" (anno 2008) e il più recente "Sucker".

Il video della performance improvvisata è stato postato dallo stesso Joe sui suoi social.

Just a little busking in France with the best fans ever 🇫🇷 pic.twitter.com/DHDADFwRru