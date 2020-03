Joan Thiele ha annunciato l’uscita del nuovo EP “Operazione oro”

Il primo in italiano

Si intitolerà "Operazione oro" e vedrà la luce il 20 marzo il nuovo EP di Joan Thiele, il primo in italiano. Oltre ai singoli già pubblicati "Le Vacanze", "Puta" e "Bambina", il progetto conterrà altre 3 tracce ("Sempre la stessa", "Viso Blu" e "Medicine") e 2 skit ("L’Attesa" e "La Rivelazione").

"Operazione oro" è la missione che ognuno di noi ha nei confronti di se stesso. Cercarsi attraverso l’identità, spesso in conflitto - racconta Joan a proposito del nuovo EP - Ascoltiamoci e cerchiamo di starci vicino, anche in questo momento così difficile. Spero che la musica che ho scritto vi faccia solo stare bene. Ne abbiamo tanto bisogno."

Joan Thiele è una cantautrice classe 1992 di origini metà italiane e metà svizzero-colombiane, cresciuta tra Cartagena e l’Italia. Una volta concluso il liceo, si trasferisce in Inghilterra dove inizia a fare musica cantando in inglese. Alcuni grandi nomi che hanno contribuito alla sua formazione artistica sono Led Zeppelin, Crosby, Stills, Nash & Young. All'attivo ha due album in studio, "Joan Thiele" (2016) e "Tango" (2018).

ph: ufficio stampa, credito Giovanni Corabi