Jin dei BTS: quando scoprirai a chi ha dedicato “This Night” ti si stringerà il cuore

Il fatto che Jin dei BTS fosse una delle persone più dolci sulla faccia della Terra i fan lo sapevano da tempo, ma ora è arrivata l'ennesima conferma.

In occasione della BTS Festa 2019, il cantante ha rilasciato la sua prima canzone solista intitolata "This Night". Il brano è una tenerissima dedica a coloro a cui Jin tiene molto: i suoi animali domestici. A rivelarlo è stato lui stesso sul blog dei Bangtan Boys.

Il particolare significato della canzone ha colpito molto i fan dei BTS, che su Twitter con l'hashtag #PetsForJin hanno condiviso un sacco di foto dei loro amici animali.

#PetsForJin this is my baby. He likes to sunbathe and if you try to bring him inside he gets very sad. pic.twitter.com/xiahgdK9dF