Jimin dei BTS ha condiviso un video inedito del dietro le quinte del loro nuovo tour mondiale

Un nuovo regalo per la Army

Continuano le sorprese in occasione dell'edizione 2019 della BTS Festa. Dopo il primo brano solista di Jin intitolato "This Night" e il tenero video della nuova versione di "Euphoria" con protagonista Jungkook, questa volta è stato Jimin a fare un bel regalo alla Army.

Si tratta di un inedito video che racconta in quasi 2 minuti il dietro le quinte del Love Yourself: Speak Yourself tour, che ha appena toccano l'Europa con 4 super concerti a Londra e Parigi. Nella clip si vedono anche i fan durante i pre-show. Dai un'occhiata qui sotto!

A proposito del nuovo tour mondiale, durante il concerto dei BTS allo Stade de France di Parigi, Halsey è salita a sorpresa sul palco per cantare insieme ai ragazzi "Boy With Luv". L'affiatamento tra loro è molto forte e si vede!

Il 26 giugno verrà rilasciato il mobile game BTS World, grazie al quale i fan potranno giocare a diventare i manager della band. Dalla colonna sonora del gioco è stata pubblicata la canzone inedita "Dream Glow", realizzata dai BTS insieme a Charli XCX.

ph: getty images