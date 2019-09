Jennifer Lopez e Shakira si esibiranno al Super Bowl 2020: ora è ufficiale!

Un halftime show caliente

Due regine per la prima volta insieme: Jennifer Lopez e Shakira si esibiranno all'halftime show dell'edizione 2020 del Super Bowl! La finale del campionato di football americano è uno degli eventi più attesi e seguiti della tv americana (e non solo) e si terrà domenica 2 febbraio all'Hard Rock Stadium di Miami.

Il nome di Shakira è stato una grande sorpresa, mentre quello di Jennifer circolava da settimane. Rumors riportati da molti magazine americani davano la cantante di "Get Right" in lizza come performer di quest'anno. JLo era sempre rimasta vaga sull'argomento.

Ospite della trasmissione televisiva Live with Kelly and Ryan, Jennifer aveva risposto così alla domanda su una sua possibile esibizione al Super Bowl 2020:

"Non lo so! So che tutti me lo stanno chiedendo, stanno iniziando a pensare che io stia dicendo cose alla gente, ma non è così! Non so ancora niente. In teoria sì, sarebbe bello dire di sì all'offerta. È qualcosa di cui abbiamo parlato per molti anni e sarebbe bello. Non posso dire che non mi piacerebbe."

Negli anni scorsi al halftime show del Super Bowl si sono esibiti nomi illustri come Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry, Coldplay, Madonna e molti altri.

Recentemente Jennferi Lopez ha chiuso a sorpresa la show di Versace alla Settimana della moda di Milano con il vestito che l'ha resa un mito e ha spinto Google a creare Google Images, l'indimenticabile abito verde dei Grammy del 2000. Un momento epico, vedere per credere!

ph: getty images