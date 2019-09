James Blunt tornerà live in Italia a marzo: le informazioni sui biglietti dei concerti

Milano, Padova e Roma le città che lo ospiteranno

James Blunt ha annunciato un mini tour italiano. Apri l'agenda e segnati le date dei concerti in programma nel 2020: il 25 marzo sarà di scena al Mediolanum Forum di Milano, il 27 alla Kioene Arena di Padova e il 28 al Palazzo dello Sport a Roma.

I biglietti per i concerti italiani saranno disponibili per la vendita generale a partire dalle ore 10.00 di venerdì 6 settembre 2019 su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. I possessori di Carta American Express, invece, potranno acquistarli in anteprima già dalle ore 10.00 di mercoledì 4 settembre su ticketmaster.it/americanexpress (per 48 ore).

Le date di Milano, Padova e Roma fanno parte del tour europeo di James Blunt a supporto del nuovo album "Once Upon A Mind", in uscita il 29 ottobre. Primo assaggio del disco è il singolo "Cold", che puoi ascoltare qui sotto.

ph: ufficio stampa Warner Music