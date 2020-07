James Bay è tornato con la nuova canzone “Chew On My Heart”

Uno dei suoi brani più personali

Tra i New Music Friday di oggi, venerdì 10 luglio, c'è anche il singolo inedito di James Bay che ha segnato il suo ritorno sulle scene. La canzone si intitola "Chew On My Heart" ed è accompagnata da un video ufficiale che puoi vedere qui sotto.

"Chew On My Heart" è uno dei suoi pezzi più intimi, come ha spiegato lo stesso James:

"È la prima volta che pubblico qualcosa di veramente personale. Si tratta di uno sfogo sull’amore, tema fondamentale di tutta quella che è la mia nuova musica. Quando torno a casa dal tour, varco la porta e abbraccio la mia ragazza, e lei mi risponderà semplicemente ‘Ok, rilassati’. È sdolcinato, lo so, ma ho scritto questo brano proprio da quella prospettiva, è il contrario dell’essere protetti."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da James Bay (@jamesbaymusic) in data: 4 Apr 2020 alle ore 10:34 PDT

"Chew On My Heart" è un primo anticipo del nuovo album del cantautore e musicista britannico, in arrivo a due anni di distanza dal precedente "Electric Light". Nell'attesa di conoscere qualche particolare in più sul progetto, di seguito puoi risentire "Hold Back The River", il singolo che nel 2014 ha fatto conoscere James Bay in tutto il mondo.

ph: ufficio stampa