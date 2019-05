Jade Thirlwall delle Little Mix al concerto delle Blackpink si è scatenata come avresti fatto tu

Chi non l'avrebbe fatto?

Continua la leg britannica del nuovo tour delle Blackpink. Dopo Manchester - dove hanno fatto un bellissimo gesto in segno di rispetto alle vittime dell'attentato di due anni fa - la girl band di k-pop più popolare del pianeta si è esibita a Londra.

Al concerto era presente anche Jade Thirlwall delle Little Mix che si è scatenata come se non ci fosse un domani, soprattutto sulle note della hit "Kill This Love".

Jade from @LittleMix is seen bopping to BLACKPINK’s #KILLTHISLOVE as she attends their show.



Who else is living for this girl power? 🔥 pic.twitter.com/POjm97JCR1 — Music News Facts (@musicnewsfact) 22 maggio 2019

Non è un mistero il fatto che Jade sia una grande fan delle Blackpink: quando "Kill This Love" è uscita qualche mese fa, ha dichiarato di essere letteralmente ossessionata dalla canzone e dal videoclip. Anche il resto delle Little Mix adora il gruppo k-pop, a tal punto di aver più volte dichiarato di voler collaborare con loro. Dita incrociate e speriamo che questo sogno si realizzi presto!

ph: getty images