Jack Savoretti: le date del tour 2019 in Italia e in Europa

Ecco il calendario concerti

Il 2019 sarà un anno carico di belle novità per Jack Savoretti.

Dopo l'uscita del nuovo album “Singing To Strangers” in programma il 15 marzo, il cantautore anglo-italiano tornerà in tour. Gli show prenderanno il via proprio dall'Italia, per poi continuare in tutta Europa.

Di seguito trovi tutti i dettagli utili sui concerti italiani.

16 aprile - Padova, Gran Teatro Geox

Prezzi biglietti:

Posto Unico Pacchetto VIP - € 130,00 + €4,50 diritti di prevendita* (n.30 biglietti)

Posto Unico 30,00€ + € 4,50 euro diritti di prevendita.

Tribuna Numerata: 40,00€ + € 6,00 euro diritti di prevendita.

17 aprile - Milano, Fabrique

Prezzi biglietti:

Posto Unico Pacchetto VIP € 130,00 + €4,50 diritti di prevendita* (n.30 biglietti)

Posto Unico € 30 + € 4,50 euro diritti di prevendita

18 aprile - Roma, Atlantico

Prezzi biglietti:

Posto Unico Pacchetto VIP - € 130,00 + €4,50 diritti di prevendita* (n.30 biglietti)

Posto Unico € 30 + € 4,50 euro diritti di prevendita

Qui sotto invece puoi dare un'occhiata al calendario con i live europei:

1/05/2019 – Amsterdam @Melkweg - Olanda

3/05/2019 – Francoforte @Batschkapp - Germania

4/05/2019 – Monaco @Muffathalle – Germania

6/05/2019 – Zurigo @Volkshaus – Svizzera

7/05/2019 – Lugano @Palazzo dei Congressi – Svizzera

9/05/2019 – Breslavia @NFM – Polonia

11/05/2019 – Varsavia @Palladium – Polonia

12/05/2019 – Berlino @Huxleys – Germania

14/05/2019 – Amburgo @Docks – Germania

15/05/2019 – Colonia @Live Music Hall – Germania

23/05/2019 – Glasgow @02 Academy – UK

25/05/2019 – Belfast @The Limelieght – UK

26/05/2019 – Dublino @Olympia Theatre – Irlanda

29/05/2019 – Manchester @02 Apollo – UK

31/05/2019 – Londra @Wembley Arena – UK

ph: ufficio stampa