J-Hope (BTS) ha pubblicato la nuova canzone “Chicken Noodle Soup” ft. Becky G

È uscito anche il videoclip!

In questo New Music Friday i fan dei BTS hanno avuto una bella sorpresa. Oggi, venerdì 27 settembre, J-Hope ha pubblicato il suo nuovo singolo solista intitolato "Chicken Noodle Soup". L'inedito è stato realizzato insieme a Becky G ed è accompagnato da un video ufficiale che puoi vedere qui sotto.

Per chi non la conoscesse, Becky G (all'anagrafe Rebbeca Marie Gomez) è una cantante statunitense di origini messicane, classe 1996. Ha inizato a essere famosa nel 2011, pubblicando diversi video di remix di canzoni popolari su YouTube, ma è nel 2017 che raggiunge la fama mondiale con il brano "Mayores" in collaborazione con Bad Bunny.

Visualizza questo post su Instagram Chicken noodle soup anyone? 🍜 Soon!! 6pm KST 😜 #CNS Un post condiviso da Becky G (@iambeckyg) in data: 27 Set 2019 alle ore 12:52 PDT

A proposito di collaborazioni, i fan dei BTS sono convinti che stia per arrivare una canzone realizzata da Jungkook insieme a Justin Bieber o ad Ariana Grande. I rumors si sono diffusi dopo un tweet di Scooter Braun. Clicca qui per saperne di più!

ph: getty images