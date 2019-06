J Balvin, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Sfera Ebbasta a Milano: ecco gli orari dei concerti

Venerdì 14 giugno

J Balvin sta per arrivare in Italia! L'artista colombiano che ha scalato le classifiche mondiali è atteso venerdì 14 giugno sul palco di Mamacita Festival, in programma all'Ippodromo di San Siro.

Sbirciando le scalette dei sui recenti show, J Balvin non mancherà di cantare hit come "Mi Gente", "Machika", "Con Altura", "X", "I Like It" e molte altre!

La sera del 14 giugno, prima di lui si esibiranno anche Elettra Lamborghini, Sfera Ebbasta e Guè Pequeno. Di seguito puoi dare un'occhiata agli orari dei concerti.

19.12: Open act, Didy

20.40: Elettra Lamborghini

21:10: Guè Pequeno

21.40: Sfera Ebbasta

22.30: J Balvin

Con Sfera e Guè Elettra ha collaborato nel suo primo album "Twerking Queen", in uscita proprio il 14 giugno. Per festeggiare questo importante evento, noi di MTV dedicheremo tutta la giornata alla mitica matadora italiana.

Elettra Day ti aspetta venerdì 14 giugno dalle ore 10:00 su MTV (Sky 130) o in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

ph: uffici stampa + getty images