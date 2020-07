J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny e Tainy: guarda il video di “Un Día / One Day” con Úrsula Corberó

Aka Tokyo di La casa di carta

Tra le nuove uscite di oggi non possiamo dimenticarci di parlare del singolo inedito di J Balvin realizzato insieme a Dua Lipa, Bad Bunny e Tainy. La canzone si intitola "Un Día / One Day" ed è accompagnata da un video ufficiale che ha come protagonista Úrsula Corberó, una tra le attrici più amate della serie La casa di carta, in cui interpreta Tokyo.

Visualizza questo post su Instagram 🐹🍧👅✨ Un post condiviso da Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita) in data: 22 Lug 2020 alle ore 8:46 PDT

Prenditi qualche minuto, mettiti comodo e clicca play qui sotto!

