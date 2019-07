Isle Of MTV Quiz: quanto conosci le edizioni passate?

Scopri quanto sei esperto in materia

Tutto pronto per l'edizione 2019 di Isle of MTV! Se non sei riuscito a fare le valigie e prendere il primo volo libero per Malta non disperarti, il festival musicale va in onda live martedì 9 luglio alle ore 22:00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.

The one and the only Tommaso Zorzi di #Riccanza sarà il nostro inviato speciale che ti accompagnerà in questa avventura, regalandoti delle interviste esclusive agli artisti dal backstage di Isle of MTV 2019 e tanti altri gustosissimi contenuti in pieno Zorzi style!

Ora che ti abbiamo detto tutto quello che c'è da sapere tocca a te dimostrarci quanto sei sul pezzo sulla storia di Isle of MTV. Di seguito trovi il quiz che metterà la prova la tua conoscenza sulle passate edizioni dell'evento. Pronti, partenza, via!

ph: Adobe Stock