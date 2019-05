Irama: “Arrogante” è il titolo del suo nuovo singolo estivo

In arrivo il 24 maggio

Nonostante il meteo da novembre inoltrato, l'estate è più vicina di quanto sembri e a ricordarcelo ci pensa Irama. Il cantante ha appena annunciato l'arrivo del nuovo singolo "Arrogante", in uscita venerdì 24 maggio, che si preannuncia essere uno dei tormentoni della bella stagione. Qui sotto puoi ascoltarne un assaggio dalle sonorità tropical.

In questo momento Irama si trova a Miami a girare il videoclip della canzone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Irama (@irama.plume) in data: 16 Mag 2019 alle ore 9:59 PDT

La scorsa estate il cantante ci aveva tenuto compagna con la sua "Nera", che puoi riascoltare qui sotto.

A proposito di bella stagione, da giugno Irama tornerà in tour in tutta Italia. Clicca qui per dare un'occhiata al calendario concerti!

