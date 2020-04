I primi ospiti sono JoJo e Wyclef Jean

In questo momento d'emergenza che tutto il mondo sta affrontando, l'unica cosa utile da fare è seguire le indicazioni di #IoRestoACasa. Per farti compagnia durante le tue giornate casalinghe, noi di MTV abbiamo pensato di riadattare a questo periodo storico il nostro iconico format MTV Unplugged in Unplugged At Home.

Come suggerisce il nome, si tratta di una nuova serie di esibizioni dei grandi nomi della musica fatte nelle loro abitazioni. I primi ad aderire sono stati JoJo e Wyclef Jean, seguiti da Yungblud e Alessia Cara.

Stay tuned per conoscere i prossimi ospiti!

#IoRestoACasa #AloneTogether