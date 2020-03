Io suono da casa: il programma dei concerti degli artisti italiani in diretta sui social

Da Gianna Nannini ai Modà

Uno degli antidoti al malumore e allo sconforto che possono affliggerti in queste giornate difficili è sicuramente la musica, meglio se live. Sì, lo sappiamo, tutti i concerti in programma in Italia sono stati annullati fino al 3 aprile, ma questo non significa tu non possa goderti un po' di sana musica dal vivo direttamente dal divano, senza muoverti da casa e in tutta sicurezza.

Questo grazie a #IoSuonoDaCasa, l'iniziativa nata dalla collaborazione dei magazine musicali Rockol e All Music Italia e dal promoter Friends & Partners, alla quale hanno aderito molti artisti italiani. Si tratta di una serie di dirette social, Instagram e Facebook, di concerti tenuti dalle star della musica tra le mura di casa.

Il calendario è in continuo aggiornamento, qui sotto trovi le dirette confermate fino ad ora:

Gianna Nannini, giovedì 12 marzo e venerdì 13 ore 16.00 ->https://www.instagram.com/officialnannini

Ermal Meta, venerdì 13 marzo ore 18.30

Modà -> www.instagram.com/modaufficiale e https://www.facebook.com/rockmoda/

Sabato 14 marzo ore 20:00

Mercoledì 18 marzo ore 20:00

Domenica 22 marzo ore 20:00

Giovedì 26 marzo ore 20:00

Gigi D'Alessio, giovedì 12 marzo ore 18:00 -> www.instagram.com/gigidalessioreal/ e www.facebook.com/gigidalessioofficial/

Rocco Hunt, venerdì 13 marzo ore 17:00 -> www.instagram.com/poetaurbano

Enrico Nigiotti, venerdì 13 marzo ore 18:00 -> www.instagram.com/enriconigiotti/

Marco Masini, venerdì 13 marzo ore 21:00 -> www.instagram.com/marcomasini_official e www.facebook.com/marcomasiniofficial/

Fabrizio Moro, domenica 15 marzo ore 18:00 -> www.instagram.com/fabriziomoropage

ph: press