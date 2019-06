Gli Imagine Dragons ed Elisa per la prima volta insieme nel nuovo singolo “Birds”

In arrivo il 20 giugno

In questo lunedì carico di gradi notizie musicali, una menzione d'onore va all'annuncio di una super collaborazione: quella tra gli Imagine Dragons ed Elisa!

La band capitanata da Dan Reynolds e la cantante di "Se piovesse il tuo nome" hanno unito le forze nella canzone "Birds", che potrai ascoltare in radio e in digitale dal 20 giugno.

La stessa Elisa ha raccontato in un lungo post pubblicato su Instagram come è nato il featuring con gli Imagine Dragons:

"Mentre io e Carl Brave inforcavamo carbonare e lui rivoltava magistralmente il sound di "Vivere tutte le vite" come fosse il soffritto di un’amatriciana (bbbona), gli Imagine Dragons mi hanno chiesto di cantare con loro questa canzone. Birds. Bella sorpresa inaspettata e impegnativa visto che ho registrato di notte scappando dalla Fonoprint di Bologna alle date che avevamo a Cesena, Brescia, Reggio Emilia...e dintorni...si eravamo ancora in tour. Ma come potevo dire di no?"

Noi, come te, non vediamo l'ora che arrivi il 20 giugno per ascoltare in loop "Birds"!

