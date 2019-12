Il Volo: si aggiungono nuovi concerti in Italia nel 2020, ecco il calendario aggiornato

Apri l'agenda!

Dopo un tour che li ha portati in Giappone, in Europa e in America Latina, nel 2020 Il Volo ha in serbo delle date speciali anche in Italia. Oltre a quelle già annunciate in precedenza, sono state raddoppiate quelle in programma all'Arena di Verona e a Taormina e ne sono state aggiunte di nuove nei palasport di Torino, Milano e Roma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Volo (@ilvolomusic) in data: 9 Dic 2019 alle ore 12:58 PST

Qui sotto puoi dare un'occhiata al calendario concerti aggiornato:

30 agosto all’Arena di Verona

31 agosto all’Arena di Verona (nuova data)

4 settembre al Teatro Antico di Taormina

5 settembre al Teatro Antico di Taormina (nuova data)

26 novembre al Pala Alpi Tour di Torino (nuova data)

30 novembre al Mediolanum Forum di Assago, Milano (nuova data)

4 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma (nuova data)

I biglietti per i nuovi show saranno disponibili per il fanclub da venerdì 13 dicembre alle ore 16.00 fino a alle ore 15.00 di sabato 14. Mentre su Ticketone.it potrai acquistarli dalle 16.00 di sabato 14 dicembre e nei punti vendita abituali del 21 dicembre alle ore 11.00.

ph: ufficio stampa, credito Julian Hargreaves dicembre