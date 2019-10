Il Volo: le date dell’instore tour di “10 Years”

Il best of che celebra i 10 anni di carriera

L'8 novembre uscirà in tutto il mondo "10 Years", il best of che racchiude il meglio del repertorio de Il Volo: da "’O Sole mio" a "My Way" fino a "Grande amore".

Dal giorno seguente alla pubblicazione, il trio sarà impegnato nell'instore tour del disco. Apri l'agenda e segnati dove e quando!

9 novembre - C.C. Romaest di Roma (ore 17.30)

10 novembre - Mondadori Megastore di Milano (ore 16.00, con speciale mini live)

13 novembre - La Feltrinelli di Bologna (ore 18.00)

14 novembre - C.C. Campania di Marcianise, Caserta (ore 17.00)

In questo momento Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto si trovano in Brasile e dall'inizio del 2020 saranno impegnati nel North American Tour, con una serie concerti in location iconiche come il Radio City Music Hall di New York.

Queste nuove tappe negli Stati Uniti fanno parte della tournée mondiale per i festeggiamenti dei 10 anni di carriera, cominciata a maggio 2019 con i live in Giappone.

ph: ufficio stampa, credito Julian Hargreaves