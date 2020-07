Il Pagante live in barca nella baia di Rapallo per presentare il loro nuovo tormentone “Portofino”

Il primo boat in della musica italiana

Il Pagante sì che sa come fare le cose in grande! Per il lancio del nuovo singolo "Portofino"- prodotto da Merk & Kremont - il trio ha organizzato il primo boat in della musica italiana, esibendosi in barca nella bellissima baia di Rapallo.

Anche se inizialmente le registrazioni sarebbero dovute essere top secret, nel giro di poco si è sparsa la voce e i fan de Il Pagante si sono uniti al party via mare con le proprie imbarcazioni. Il risultato puoi ammirarlo qui sotto!

Visualizza questo post su Instagram Ieri abbiamo fatto festa così 😎 Boat In Party⚓️🛥#TiPortoFinoAPortofino Un post condiviso da Il Pagante (@paganteofficial) in data: 5 Lug 2020 alle ore 5:25 PDT

Venerdì 3 luglio Il Pagante ha pubblicato il video ufficiale di "Portofino". Dai un'occhiata di seguito!

Il nuovo singolo arriva dopo il successo del disco "Paninaro 2.0": 100 milioni di stream su Spotify e certificato disco d'oro. E come non citare la mitica sigla di #Riccanza, firmata proprio da Il Pagante!

ph: ufficio stampa